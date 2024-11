POL-GM: E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Wiehl (ots) - In der Neuwiehler Straße haben Kriminelle vergeblich versucht, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Im Tatzeitraum zwischen 22 Uhr am Mittwochabend und 7:30 Uhr am Donnerstag (14. November) versuchten die Täter die Hauseingangstür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte ...

mehr