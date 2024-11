Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach Autodiebstahl fest

Gummersbach (ots)

Zwei Männer zeigten am Donnerstag (14. November) großes Interesse für einen gebrauchten Audi Q3, der auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Vollmerhauser Straße zum Verkauf ausgestellt war. Sie erschienen gegen 13 Uhr bei dem Autoverkäufer, ließen sich die Fahrzeugschlüssel aushändigen und schauten sich das Fahrzeug näher an. Nach etwa zehn Minuten gaben sie die Schlüssel wieder zurück und wollten angeblich am nächsten Tag nochmals wiederkommen. Gegen 20:30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der Audi von dem Verkaufsgelände auf die Vollmerhauser Straße in Richtung Dieringhausen fuhr. Er informierte die Polizei und nahm mit seinem eigenen Auto die Verfolgung auf, die auf die BAB 4 in Richtung Köln führte. Durch Einsatzkräfte der Polizei konnte das Auto, an dem die Kriminellen französische Kennzeichen angebracht hatten, in Höhe der Anschlussstelle Engelskirchen angehalten und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Autodieben um die vermeintlichen Kaufinteressenten handelte. Die beiden französischen Staatsangehörigen (54 und 50 Jahre alt), die beide nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurden vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell