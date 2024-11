POL-GM: Haustür hielt Hebelversuchen stand

Marienheide (ots) - In einem Tatzeitraum von etwa 20 Minuten sind Unbekannte in der Straße "Am Brandhagen" in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der Bewohner hatte das Haus am Donnerstag (14. November), gegen 18:50 Uhr verlassen. Als er zwanzig Minuten später nach Hause zurückkehrte, stand sein Kellerfenster offen. Unbekannte hatten in der Zwischenzeit die Scheibe des Fensters eingeschlagen und waren in das Haus eingedrungen. Dort durchwühlten sie die Räume und stahlen ...

