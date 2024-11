POL-F: 241114 - 1104 Frankfurt - Hausen: Polizei nimmt "Tachomanipulator" fest

Frankfurt (ots) - (lo) Am Freitag (8. November 2024) stahlen Diebe einen wertvollen Schmuckkoffer im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:45 Uhr im Bereich der Mietwagenstationen. Der Schmuckhändler, der sich zur Tatzeit in Begleitung einer Kollegin am Flughafen aufhielt, ...

