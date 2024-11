POL-F: 241113 - 1103 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Kontrollmaßnahmen im Rahmen der Offensive "Sichere Innenstadt"

Frankfurt (ots) - (fl) Am Samstagmorgen, 09.11.2024, gegen 07:50 Uhr meldete die Mieterin eines Kellerabteils in der Ernst-Abbe-Straße einen Vollbrand. Die Frau nahm in dem Keller eine Lasergravur-Maschine in Betrieb, welche sich in kürzester Zeit selbst entzündete. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am ...

