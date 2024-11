POL-GM: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Bergneustadt (ots) - Zwischen 19 Uhr am Mittwoch (20. November) und 13 Uhr am Donnerstag sind Unbekannte in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Othestraße eingebrochen. Aus einem der Kellerräume entwendeten die Einbrecher ein graues Pedelec der Marke Cube sowie ein weißes Fahrrad. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen ...

