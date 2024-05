POL-MFR: (451) Einbruch in Bäckereifiliale in Cadolzburg - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am heutigen Feiertag (01.05.2023) fanden mehrere mobile Versammlungen im Nürnberger Stadtgebiet statt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken zieht eine positive Bilanz. Die alljährliche Maiausfahrt der Motorradfahrer lockte am Vormittag in der Spitze bis zu 25.000 Zweiradfahrer in die Münchner ...

mehr