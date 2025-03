POL-HAM: Brand in der Sedanstraße

Hamm-Mitte (ots) - Unter dem Vorwand, etwas trinken zu wollen, hat sich eine unbekannte Diebin am Sonntag, 2. März, Zutritt zur Wohnung einer Seniorin am Nordenwall verschafft - und dort Bargeld und Schmuck gestohlen. Gegen 12 Uhr klingelte die Unbekannte an der Wohnungstür der Seniorin und bat in Zeichensprache um etwas zu trinken. Da die Seniorin der Frau helfen wollte, holte sie eine Flasche Wasser. In diesem Moment ...

