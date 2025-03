Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist; Fahrzeuge beschädigt; Verkehrsunfälle; Messenger-Betrug; Weltkriegsgranate gefunden; Raubüberfall; Einbrüche; Weiterer Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Mutmaßlicher Exhibitionist gefasst

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung muss sich ein 54-Jähriger verantworten, der sich am Sonntagvormittag am Krankenhaus vor zwei 21 und 31 Jahre alten Frauen entblößt haben soll. Der Mann hatte sich gegen neun Uhr im Hof zwischen zwei Gebäuden im Bereich Steinenbergstraße / Helenenweg aufgehalten und soll dort vor den Frauen onaniert haben. Diese verständigten umgehend die Polizei, sodass der Mann im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Reutlingen (RT): Mehrere Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein Krimineller hat sich am Wochenende im Bereich Sedanstraße / Wörthstraße / Lindachstraße an mehreren geparkten Autos zu schaffen gemacht. Der Unbekannte beschädigte in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, mindestens zehn abgestellte Fahrzeuge, indem er den Lack zerkratzte und Reifen durchstach. Der dadurch verursachte Gesamtschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass der Täter noch weitere Autos ins Visier genommen hatte. So waren einige Geschädigte, die von der Sachbeschädigungsserie noch keine Kenntnis hatten, zunächst von einem Defekt an ihren Reifen ausgegangen. Zeugen, die im genannten Zeitraum diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder mögliche weitere Geschädigte, die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (mr)

Metzingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagnachmittag auf der B28 zwischen den Anschlussstellen Metzingen-Neuhausen und Metzingen-Ost ereignet hat. Ein 45-Jähriger war kurz vor 15 Uhr mit seinem Mercedes GLC auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein in seinem Ford Focus vorausfahrender 55-Jähriger seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern musste und krachte diesem ins Heck. Dabei wurde der Ford-Fahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch der Mercedes-Fahrer wurde verletzt, wollte aber entgegen dem ärztlichen Rat nicht ins Krankenhaus. Seine beiden im Mercedes mitfahrenden Kindern im Alter von acht und elf Jahren blieben unverletzt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf mindestens 25.000 Euro geschätzt wird. Der Sachschaden am Ford wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten in der Folge von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Esslingen (ES): Mittels Messenger Dienst betrogen (Warnhinweis)

Um einen vierstelligen Geldbetrag ist ein Mann aus Esslingen am Sonntagmorgen betrogen worden. Der Geschädigte hatte eine SMS-Nachricht von einer unbekannten Handynummer erhalten. Hierbei gab die Absenderin vor, seine Tochter zu sein und eine neue Nummer zu haben. Im weiteren Verlauf erfolge die Kommunikation in Form von WhatsApp-Nachrichten über diese angeblich neue Nummer. Die Betrügerin verlangte von dem Mann, zwei wichtige Überweisung für sie zu tätigen und forderte ihn auf, das Geld zu überweisen. Im Glauben, mit seiner Tochter zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte die Transaktionen. Erst später erkannte der Mann den Betrug. Ob die Überweisungen noch gestoppt werden können, steht noch nicht fest. Die Polizei rät zu diesem Thema dringend:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie immer bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Telefonnummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp oder andere Messenger Dienste sollten Sie immer misstrauisch machen und überprüfen.

- Ist diese Forderung zudem noch mit der Bitte um eine Echtzeitüberweisung verbunden, werden Sie betrogen. Das Geld ist in der Regel unwiederbringlich verloren!

- Stellt sich heraus, dass Sie betrogen wurden, erstatten Sie sofort Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/ (gj)

Kirchheim (ES): Ring gesucht und Granate gefunden

Ein Radfahrer hat am Sonntagmittag in einem Waldstück zwischen Kirchheim und Schlierbach eine Granate gefunden. Der 29-Jährige hatte tags zuvor beim Radfahren im Wald seinen Ring verloren. Am Sonntag machte er sich dann zu Fuß auf die Suche nach seinem Ring und fand kurz vor 14 Uhr in der Nähe des B297 statt seines vermissten Schmucks einen Gegenstand, der einer Granate ähnelte. Ermittlungen des Polizeirevier Kirchheim und des Kampfmittelbeseitigungsdienstes bestätigten, dass es sich bei dem Fund um eine Weltkriegsgranate handelte. Die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes stuften diese als einen sogenannten Blindgänger ein, bargen daraufhin die Munition und transportieren diese ab. (gj)

Kirchheim (ES): Mit Leichtkraftrad gestürzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Zu den Schafhofäckern ist am Sonntagabend eine 17-jährige Zweiradlenkerin leicht verletzt worden. Die Jugendliche befuhr vor 20.30 Uhr die Straße Zu den Schafhofäckern in Richtung Schlierbachstraße und kollidierte dort aus noch unbekannter Ursache mit dem Bordstein einer Verkehrsinsel. In der Folge stürzte sie mit ihrer Honda GLR auf die Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. An ihrem Leichtkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. (gj)

Kirchheim (ES): Mann ausgeraubt (Zeugenaufruf)

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen fahndet nach vier männlichen Tätern, die am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr in der Jesinger Straße einen 31-Jährigen beraubten. Der Mann hatte sich auf dem Freibadparkplatz zu einer Verabredung treffen wollen, jedoch warteten dort vier Männer auf ihn, wovon einer mit einer Sturmhaube maskiert war. Unter Vorhalt einer Schusswaffe wurde der Geschädigte aufgefordert Geld und sein Mobiltelefon herauszugeben. Hierauf händigte der Mann sein Bargeld aus, behielt jedoch sein Handy. Daraufhin schlugen und traten die vier Kriminellen auf den noch in seinem Pkw sitzenden 31-Jährigen ein. Gleichzeitig schoss einer der Räuber mit der bereits vorgehaltenen Waffe, bei der es sich um eine Schreckschusswaffe handelte, mindestens zwei Mal in Richtung des Geschädigten. Im Anschluss flüchteten die Angreifer. Der Geschädigte erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Er begab sich selbstständig in medizinische Behandlung und verständigte die Polizei. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Zu den Tätern liegt folgende Beschreibung vor: circa 20 Jahre alt, dunkler Teint, dunkel gekleidet, sprachen deutsch ohne Akzent. Die Tatwaffe wird als schwarze Pistole beschrieben. Zeugen, die zur betreffenden Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (gj)

Wernau (ES): Kollision im Kreuzungsbereich

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person, zwei nicht mehr fahrtauglichen Autos und einem Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 40.000 Euro hat sich am Samstagmittag bei Wernau ereignet. Gegen 13.40 Uhr war ein 51 Jahre alter Mann mit einem Mercedes auf der B 313 von der A 8 herkommend unterwegs und fuhr an der Abfahrt Wernau von der Bundesstraße ab. Die folgende Kreuzung mit der L 1207 (Kirchheimer Straße) querte er verbotswidrig geradeaus, um wieder auf die B 313 aufzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Mercedes einer 45-Jährigen. Die Frau erlitt dabei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war eine zeitweise Vollsperrung der L 1207 erforderlich. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten musste die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Auch die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Zeugen zu Sachbeschädigungsserie gesucht

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen am Wochenende in Jesingen. Wie im Laufe des Sonntags entdeckt und zur Anzeige gebracht wurde, waren ab Samstagnachmittag in der Hintere Straße, der Krumme Straße sowie der Kapellenstraße insgesamt vier Pkw sowie ein Wohnmobil erheblich zerkratzt worden. Der angerichtete Gesamtschaden dürfte sich auf eine fünfstellige Summe belaufen. Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden unter der Telefonnummer 07021/501-0 entgegengenommen. (mr)

Wernau (ES): Vorrang missachtet

Leichtverletzt wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag an der Kreuzung Junkerstraße / Hauptstraße / Kirchheimer Straße. Ein 19-Jähriger war gegen 13.30 Uhr mit seinem 3er BMW auf Hauptstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Junkerstraße einbiegen. Dabei schnitt der Fahranfänger nicht nur die Kurve, sondern missachtete auch den Vorrang eines 54 Jahre alten Rennrad-Fahrers, der die Kreuzung von der Junkerstraße kommend geradeaus überqueren wollte, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Radler konnte nachfolgend von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort ambulant behandelt werden. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Köngen (ES): Zu dicht aufgefahren

Zu geringer Sicherheitsabstand ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag auf der Unterdorfstraße ereignet hat. Ein 59-Jähriger war gegen 13 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Unterdorfstraße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 47-Jähriger mit seinem Fiat Punto bremste. Weil er zudem zu dicht aufgefahren war, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit seinem Fahrrad ins Heck des Autos. Dabei wurde der Radler so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. (cw)

Unterensingen (ES): In Sportanlage eingebrochen

In den Geräteraum der Sportanlage in der Schulstraße sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Am Sonntagmorgen, gegen 10.15 Uhr, wurde entdeckt, dass sich Kriminelle unbefugt Zutritt zum Sportplatz verschafft und sich dort mit brachialer Gewalt Zutritt zu den Geräteräumen verschafft hatten, die sie in der Folge komplett durchwühlten. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nürtingen-Zizishausen (ES): In Apotheke eingebrochen

In der Nacht zum Montag ist ein Unbekannter in eine Apotheke in der Oberensinger Straße eingebrochen. Gegen 3.50 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Verkaufsraum und entwendete daraus Bargeld. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 5.000 Euro geschätzt, der Wert des Diebesguts steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Filderstadt (ES): Container aufgebrochen

In der Zeit von Freitag, elf Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, hat sich ein Unbekannter Zutritt zu drei Containern auf einer Baustelle in der Sielminger Bahnhofstraße verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Kriminelle zwei der dortigen Container auf und fand in einem der beiden offenbar einen Schlüssel, mit dem er das Schloss eines dritten Containers öffnete. Aus den drei Containern entwendete der Unbekannte einen Laptop und Baumaschinen. Weitere Informationen zum Diebesgut liegen aktuell noch nicht vor. Der entstandene Sachschaden an den Containern wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (rd)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt missachtet

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag an der Kreuzung Spitalstraße / Gartenstraße ereignet hat. Ein 38-Jähriger war kurz vor zehn Uhr mit seinem Ford Focus auf der Spitalstraße unterwegs und wollte die Kreuzung zur Spitalstraße geradeaus überqueren. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, wo es zur Kollision mit einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Passat eines 39-Jährigen kam. In der Folge wurde der Passat nach rechts abgewiesen und touchierte dort noch einen ordnungsgemäß geparkten VW Taigo. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Focus und der Passat, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Burladingen (ZAK): Von der Straße abgekommen

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist der 21 Jahre alte Lenker eines Mercedes bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen auf der L382. Der Mann befuhr gegen 2.30 Uhr mit seinem Pkw die Landesstraße von Burladingen herkommend in Richtung Stetten unter Holstein. Wohl infolge Unachtsamkeit kam er in einer Rechtskurve im Bereich des Talhofs nach links von der Fahrbahn ab. Nach mehreren Metern im Bankett gelang es dem 21-Jährigen die A-Klasse wieder auf die Straße zu lenken und in einer nahegelegenen Haltebucht abzustellen. Aufgrund einer beschädigten Ölwanne war es jedoch zum Austritt von Betriebsmitteln gekommen, die sich auf der Straße verteilten. Diese wurde von der Straßenmeisterei gesäubert. Der entstandene Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten Mercedes wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. (rd)

Albstadt (ZAK): Weiterer Pkw-Brand

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 09.03.2025 / 12.17 Uhr

Zu einem weiteren Pkw-Brand sind die Einsatzkräfte am Sonntagabend nach Onstmettingen ausgerückt. Gegen 21.45 Uhr hatten mehrere Zeugen das Feuer an dem auf einem Parkplatz in der Lichtensteinstraße abgestellten Kia bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand, der ersten Erkenntnissen zufolge zuvor gelegt worden sein dürfte. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 12.000 Euro. Es wurde abgeschleppt und sichergestellt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat Balingen hat auch in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und geht von einem Zusammenhang mit den Fahrzeugbränden am Samstag in Meßstetten aus. Bei allen drei beschädigten Pkw handelt es sich um Fahrzeuge von Bekannten. Die Ermittlungen dauern an. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell