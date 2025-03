Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle zum Teil mit Verletzten, Zeugen zu Unfällen gesucht, Brand auf Flurstück, Gasgeruch, Kennzeichenmissbrauch

Lkw kontra Radfahrer

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 79 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Konrad-Adenauer-Straße erlitten. Ein 33-Jähriger war gegen 21.15 Uhr mit einem Lkw auf der Straße stadteinwärts unterwegs und wollte auf ein dortiges Tankstellengelände abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radler, der den Radfahrstreifen in Richtung Tübingen befuhr. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 79-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. (rd)

Metzingen (RT): Missbräuchlich rote Kennzeichen verwendet und erwischt

Eine unerlaubte Fahrt eines Pkws mit roten Kennzeichen hat eine Streifenbesatzung am Montagmittag im Stadtgebiet von Metzingen beendet. Den Beamten war kurz nach zwölf Uhr ein hochwertiger und technisch veränderter Lamborghini im Bereich des Lindenplatzes aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-jährige Fahrer weder eine Probe- noch eine Überführungsfahrt mit dem Wagen und den angebrachten Kennzeichen unternahm. Sein Sportwagen wurde daraufhin abgestellt und die roten Kennzeichen sichergestellt. Den Fahrer sowie den Besitzer der Kennzeichen erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gasgeruch löst Rettungseinsatz aus

Zu einem gemeldeten Gasaustritt sind am späten Montagabend Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nach Echterdingen ausgerückt. Ein Passant hatte gegen 22.30 Uhr den Notruf gewählt, nachdem er in der Lilientalstraße einen starken, gasähnlichen Geruch wahrgenommen hatte. Durch die Feuerwehr, die mit insgesamt neun Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte keine Gasquelle festgestellt werden. Daraufhin durchgeführte Messungen verliefen ebenfalls unauffällig. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit 9 Einsatzkräften und drei Einsatzfahrzeugen hinzugezogen worden. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall unter Drogen verursacht und geflüchtet

Auf rund 5.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L 1192 verursacht hat. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Mann gegen 20.45 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Landesstraße aus Richtung Echterdingen kommend unterwegs. An der Einmündung zur B 27 / Flughafenstraße bog er nach rechts ab und kollidierte hierbei mit einem bevorrechtigten, ebenfalls in Richtung Flughafenstraße abbiegenden BMW Gran Tourer, den ein 42 Jahre alter Mann lenkte. Der BMW-Fahrer hielt seinen Pkw daraufhin an, wogegen der 19-jährige Unfallverursacher weiterfuhr. Im Zuge von polizeilichen Ermittlungen konnte kurze Zeit später eine Polizeistreife den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Bei diesem stellten die Beamten deutliche Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Der 19-Jährige musste im Anschluss neben einer Blutprobe auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch seinen Führerschein abgeben. (gj)

Esslingen (ES): Brand auf Flurstück

Zu einem Brand auf einem Flurstück in der Straße Kuhsteige sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Dienstag ausgerückt. Mehrere Zeugen hatten gegen 0.45 Uhr den Notruf gewählt, weil sie ein Feuer im Bereich des Waldes bemerkt hatten. Die Einsatzkräfte stießen daraufhin auf eine in Vollbrand stehende Gartenhütte sowie einen in der Nähe befindlichen, brennenden Holzstapel sowie Bäume auf dem Flurstück in der Kuhsteige. Die Feuerwehr begann unverzüglich mit den Löscharbeiten. Dadurch konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen auf Bäume und das benachbarte Flurstück verhindert werden. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der entstandene Sachschaden auf rund 20.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur derzeit noch unbekannten Brandursache dauern an. (rd)

Nürtingen (ES): Zeugen zu möglichem Verkehrsunfall gesucht

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Vorfall am Montagabend am Rotenbergplatz. Ein 61-Jähriger bog gegen 22.10 Uhr von der Bushaltestelle in der Rotenbergstraße kommend nach rechts auf den Rotenbergplatz ein. Zeitgleich querte eine 18-jährige Fußgängerin die Straße von rechts nach links. Dabei kam es möglicherweise zum Kontakt zwischen dem Bus und der Frau. Diese stürzte daraufhin zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte die nach ersten Erkenntnissen unverletzt gebliebene 18-Jährige vor Ort. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können und der Polizei bislang noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (rd)

Filderstadt (ES): Von der Straße abgekommen

Sachschaden in Höhe von etwa 33.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag in der Rita-Maiburg-Straße entstanden. Ein 20-Jähriger befuhr gegen 23.20 Uhr mit einem Mercedes GLE die Straße in Richtung Rosenstraße. In einer leichten Linkskurve kam er ersten Ermittlungen zufolge aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Auf den dortigen Parkplatzreihen prallte der Mercedes gegen den Bordstein eines Baumbeets und einen dort geparkten Nissan. Der 20-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rd)

Esslingen (ES): Stau nach Unfall auf der B 10

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat am Montagnachmittag zu einem erheblichen Stau auf der B 10 geführt. Ein 23-Jähriger war gegen 14.40 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße von Stuttgart herkommend in Richtung Göppingen unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen mussten. Er fuhr auf den Mercedes-Benz GLC einer 32 Jahre alten Frau auf. Kurz darauf fuhr ein 20-Jähriger mit seiner Mercedes-Benz E-Klasse noch ins Heck der C-Klasse. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug der Frau musste abgeschleppt werden. Bis zur Bergung des Pkw bildete sich ein Rückstau bis auf Gemarkung Stuttgart, da der Verkehr lediglich über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. (ms)

Albstadt (ZAK): In Gegenverkehr geraten

Zwei Fahrzeuge mussten nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B 463 abgeschleppt werden. Ein 65-Jähriger befuhr kurz nach 14 Uhr mit einer Mercedes-Benz M-Klasse die Bundesstraße von Laufen herkommend in Richtung Lautlingen. Kurz nach dem Ortsende kam er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 50 Jahre alter Lenker eines Ford Transit konnte trotz eines Ausweichmanövers und einer Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern. Ersten Erkenntnissen nach blieben alle Insassen unverletzt. Die Fahrzeuge wurden jedoch so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 25.000 Euro. Ersten Ermittlungen nach könnte ein sogenannter Sekundenschlaf zu dem Unfall geführt haben. Kurz nach 17 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (ms)

Balingen (ZAK): Unfall mit drei Verletzten

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B 463 ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Eine 62-jährige Fordlenkerin war gegen 15.25 Uhr auf der Bundesstraße von Balingen herkommend in Richtung Albstadt unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die L 446 in Richtung Dürrwangen kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden und in Richtung Balingen fahrenden Opel eines 28 Jahre alten Mannes. Er hatte vergeblich versucht, durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Anschluss kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und mussten von Abschleppwagen geborgen und abtransportiert werden. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro. Neben der Unfallverursacherin und dem Opelfahrer musste auch eine 22 Jahre alte Mitfahrerin in seinem Wagen zur medizinischen Versorgung in umliegende Kliniken gebracht werden. Der Rettungsdienst war hierzu mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Während der Versorgung der Verletzten und der Bergung der Pkw musste die B 463 in Richtung Balingen bis 16.45 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde über Dürrwangen umgeleitet. (ms)

Hechingen (ZAK): Zeugen zu möglichem Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Hechingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße ereignet haben soll. Ein 22-Jähriger befuhr kurz vor 14 Uhr mit einem E-Scooter den rechten Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Kreisverkehr und überquerte die Straße am dortigen Fußgängerüberweg. Dabei soll es zum Zusammenstoß mit einem aus dem Kreisverkehr kommenden schwarzen Pkw gekommen sein. Der nach ersten Erkenntnissen unverletzt gebliebene 22-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der offenbar am Vorfall beteiligte schwarze Pkw wird als hoch motorisiert beschrieben. Da die Befragung von Besuchern eines in der Nähe befindlichen Imbisses nicht zur Ermittlung möglicher Unfallzeugen geführt hat, wird unter Telefon 07471/9880-0 um sachdienliche Hinweise gebeten. (rd)

