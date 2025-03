Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

In Vereinsräume eingebrochen

In die Räumlichkeiten eines Vereins ist in der Nacht zum Dienstag in der Reutlinger Burkhardt+Weber-Straße eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter gelangte in der Zeit von 21 Uhr bis 7.45 Uhr über ein auf der Gebäuderückseite eingeschlagenes Fenster ins Innere. Dort durchwühlte er im Anschluss sämtliche Büroräumlichkeiten. Ersten Erkenntnissen nach wurde ein Tresor entwendet. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Reutlingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Grafenberg (RT): Jugendlicher bei Unfall leicht verletzt

Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen ist ein jugendlicher Zweirad-Lenker am Dienstagmorgen nach einem Unfall in eine Klinik gebracht worden. Ein 56-Jähriger war kurz vor 7.30 Uhr mit einem Kia auf der Mörikestraße unterwegs und hatte zunächst an der bevorrechtigten Kohlberger Straße angehalten. Beim Losfahren, um diese zu überqueren, übersah der Pkw-Lenker jedoch den von links kommenden, 15-jährigen Jugendlichen auf seinem Kleinkraftrad. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Fahrertür des Pkw. Anschließend stürzte der Jugendliche über das Auto auf die Fahrbahn. Der 15-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (ms)

Balingen (ZAK): Gegen Schutzplanke geprallt

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B27 bei Balingen gewesen sein. Gegen 8.30 Uhr fuhr eine 70-Jährige mit einem VW Eos auf der Bundesstraße von Balingen in Richtung Rottweil und wollte diese an der Ausfahrt zur L415 verlassen. Hierbei kam sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Glücklicherweise blieb sie unverletzt. An ihrem Pkw und an der Schutzplanke entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Pkw wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell