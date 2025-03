Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Mehrere Schmuckstücke aus Wohnung einer Seniorin geklaut

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (28.02.2025) entwendete ein noch unbekannter männlicher Täter mehrere Schmuckstücke aus der Wohnung einer Seniorin in der Cannstatter Straße in Remseck am Neckar-Aldingen. Der Unbekannte verschaffte sich gegen 10.00 Uhr unter dem Vorwand, die Rauchmelder der Bewohnerin zu überprüfen, Zutritt in die Wohnung. Dort entwendete der Täter zunächst unbemerkt den Schmuck, ehe er fluchtartig die Wohnung unbekannte Richtung verließ. Der unbekannte männliche Täter wird als 45 bis 50 Jahre alt, ca. 160 bis 165 cm groß, muskulös, mit schwarzen Haaren und dunkel gekleidet beschrieben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Remseck am Neckar unter Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell