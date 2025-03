Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korrektur zu: Vaihingen an der Enz: Geschichtstafel der KZ-Gedenkstätte gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (26.02.2025) und Freitagabend (28.02.2025) entwendete ein noch unbekannter Täter die zur KZ-Gedenkstätte gehörende Geschichtstafel im Bereich "Fuchsloch" in Vaihingen an der Enz. Diese Tafel befindet sich nahe des Radwegs. Der Wert der Tafel ist noch nicht bekannt. Bereits zwischen dem 10. und dem 14. Februar 2025 hatte ein Unbekannter diese Informationstafel beschädigt und in einen nahegelegenen Acker geworfen. Der entstandene Sachschaden wurde in diesem Fall auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führt die Ermittlungen in beiden Fällen und bittet Zeugen unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell