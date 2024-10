POL-MK: Brandstiftung im Wald

Menden (ots) - Mitarbeiter des Mendener Baubetriebshofes stellten bereits am Montag vergangener Woche Beschädigungen an einer Buche auf dem Gelände der städtischen Grundschule an der Robert-Leusmann-Straße fest. Gestern erstatteten sie Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Rings um den Baum seien Sägespuren erkennbar gewesen, die auf eine Kettensäge hingedeutet hätten. Schlussendlich habe der Baum, der bereits ...

mehr