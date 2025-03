Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Mit über einem Promille im Straßenverkehr unterwegs, Unfall unter Alkohol

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn: Mit über einem Promille von Straße abgekommen

Knapp 1,1 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Verkehrsteilnehmers nach einem Unfall am Donnerstagabend bei Walldürn an. Kurz vor 18 Uhr war ein 59-Jähriger mit seinem VW Passat auf der Bundesstraße 27 von Buchen kommend in Richtung Walldürn unterwegs, als er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und auf die an dieser Stelle beginnende Leitplanke auffuhr. Von hier hob das Fahrzeug ab, landete im Anschluss auf der Motorhaube eines an der Auffahrt zur Bundesstraße 27 wartenden VW Tiguan und kam abschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide VW-Fahrer blieben unverletzt. Der 59-Jährige wurde aber zur Sicherheit in ein Krankenhaus eingeliefert. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 43.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Passat-Fahrers fest. Daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von fast 1,1 Promille anzeigte, musste der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Buchen: Mit Bierflasche auf dem Schoß in Polizeikontrolle geraten

Am Donnerstagabend fuhr ein Mann in Buchen mit einer Bierflasche auf dem Schoß in eine Polizeikontrolle. Gegen 17:20 Uhr führten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Buchen in der Walldürner Straße Fahrzeugkontrollen mit der Zielrichtung Handy- und Gurtverstöße durch, als ein 41-Jähriger in seinem Opel die Kontrollstelle passierte und festgestellt wurde, dass er nicht angeschnallt war. Daher folgten die Polizisten dem Pkw und unterzogen dessen Fahrer auf einem Parkplatz einer Verkehrskontrolle. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie beim Herantreten an den Opel sahen, dass dessen Fahrer eine geöffnete Bierflasche zwischen den Oberschenkeln eingeklemmt hatte. Da sich beim anschließenden Kontrollgespräch der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt erhärtete, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte ein Ergebnis von über 1,2 Promille an. Daher musste der Opel-Fahrer die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein ein die Polizisten abgeben.

