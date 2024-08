Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zigaretten im Wert von 3.680 Euro entwendet - Bundespolizei warnt vor Ankäufen - Videoaufnahmen könnten die Bundespolizei zu den beiden Tätern führen

München (ots)

Erst gestern vermeldete die Bundespolizei (siehe Pressemeldung Nr. 168) - u.a. Dank Videobildern - die Festnahme zweier Schließfachdiebe. Nun wird nach zwei Dieben von Zigaretten gesucht. Wert der am Samstag (3. August) im Ostbahnhof entwendeten Tabakwaren: 3.680 Euro.

Die Videobilder sind eindeutig. Zwei Männer kommen um 18:47 Uhr mit einer vom Leuchtbergring kommenden S-Bahn (S1) am Ostbahnhof an. Auf direktem Weg gehen sie zu einem Tabakladen. Nachdem sie wenig später herausgekommen waren, betreten sie nach kurzem Gespräch (Absprache?) wieder den Laden. Einer der beiden dunkel Gekleideten verwickelt eine Verkäuferin am Eingang in ein Gespräch. Der andere nimmt aus dem hinteren Teil des Geschäfts einen mit Zigaretten gefüllten Karton an sich und geht damit aus dem Geschäft. Beide Täter treffen sich im Ostbahnhof wieder und gehen zusammen Richtung Busbahnhof, wo sich ihre Spur verliert.

Noch sind sie unbekannt, doch die Bildaufnahmen sind sehr gut und nach den beiden Dieben wird nun - zunächst noch - polizeiintern gefahndet. Vielleicht stellen sie sich auch selbst und ersparen sich damit eine zu einem späteren Zeitpunkt durch die Bundespolizei initiierte Öffentlichkeitsfahndung.

Die Bundespolizei in München warnt vor dem Ankauf gegebenenfalls günstiger Zigaretten. Es handelt sich um Hehlerware an der kein Eigentum erworben werden kann und deren Kauf ebenfalls eine Straftat darstellt. Sollten jemanden seit dem 3. August Zigaretten in größerer Menge oder zu auffallend günstigen Preisen angeboten worden sein oder noch angeboten werden, bittet die Bundespolizei unter der Rufnummer 089/515550-0 um sachdienliche Hinweise.

