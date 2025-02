POL-SO: 14-jähriger wird bei Unfall leicht verletzt - Fahrerin gesucht

Wickede (Ruhr) (ots) - In der Zeit von Samstag (01.02.2025) 15:00 Uhr und Montag 07:20 Uhr drang ein oder mehrere Täter in eine Autowerkstatt an der Westerhaar ein. Durch hebeln an der Werkstatttür gelang es dem Täter das Gebäude zu betreten und zwei Fahrzeugschlüssel mitzunehmen. Glück im Unglück hatte ein Besitzer eines BMW X5 welcher wahrscheinlich nur nicht entwendet wurde, da dieser nicht ansprang. Den ...

