Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugenaufrufe nach Einbruch und Sachbeschädigung, Verkehrsunfälle

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim-Edelfinden: Einbruch in Gartenhütte

In der vergangenen Woche brachen Unbekannte in eine Gartenhütte in Bad Mergentheim-Edelfingen ein. Im Zeitraum vom vergangenen Montag bis Sonntag öffneten der oder die Personen gewaltsam das Gartenhäusschen auf einem Grundstück entlang der Wilhelm-Frank-Straße. Aus der Gartenhütte wurden jedoch keine Gegenstände entwendet. Der Sachschaden an der Gartenhütte bewegt sich im dreistelligen Bereich. Zeugen, die Angaben zum Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Lauda-Königshofen: Graffiti an Hauswand eines Drogeriemarktes - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sprühte ein Unbekannter mit grüner Farbe einen Schriftzug sowie ein Emoji an die Gebäuderückseite eines Drogeriemarktes in Lauda-Königshofen. Unweit des Gebäudes in der Tauberstraße befindet sich eine Unterführung, in der ebenfalls Graffitis zu finden waren. Der Sachschaden und die damit verbundenen Reinigungskosten belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise können dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Nummer 09341 810 telefonisch mitgeteilt werden.

BAB 81/Grünsfeld: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstagabend fuhr eine 64-Jährige auf der Autobahn 81 bei Grünsfeld einem Klein-LKW auf. Die Frau war gegen 21.15 Uhr in ihrem Skoda in Richtung Heilbronn unterwegs, als sie wohl den vorausfahrenden, unbeleuchteten Klein-Laster übersah und diesem hinten auffuhr. Die 64-Jährige und ihre 4 Jahre alte Mitfahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft auch auf circa 6000 Euro.

Lauda-Königshofen: 59-Jähriger verursacht Verkehrsunfall mit über 2 Promille

In Lauda-Königshofen kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem Schäden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro entstanden. Am Freitagabend parkte ein 36-Jähriger seinen Audi am Fahrbahnrand der Antoniusstraße. Nachdem der Mann sein Auto kurz verlassen hatte und schließlich gegen 19 Uhr wieder in sein Fahrzeug gestiegen war, fuhr ein Opel ungebremst auf das stehende Fahrzeug auf. Der Aufprall war so stark, dass der Audi in den Grünstreifen geschoben wurde. Glücklicherweise blieb der 36-Jährige unverletzt. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, wurde der leicht verletzte 59-jährige Fahrer des Opels bereits medizinsch von Rettungskräften versorgt. Da sich der Verdacht ergab, dass der Mann Alkohol konsumiert haben könnte, wurde mit ihm im Krankenhaus ein Test durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Dem Fahrer droht nun eine Anzeige aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs. Da an beiden Autos wirtschaftliche Totalschäden entstanden und sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell