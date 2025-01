Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Stromkabel gestohlen

Haren (ots)

Zwischen dem 20. Dezember 2024 und dem 6. Januar 2025 sind bislang unbekannte Täter in den Keller eines im Rohbau befindlichen Schwimmbades an der Straße Am Sportzentrum in Haren eingebrochen. Die Täter entwendeten etwa 120 Meter Starkstromkabel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

