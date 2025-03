Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Unfallflucht, Einbruch, Sachbeschädigungen und betrunkener Autofahrer

Mosbach: Unfallflucht auf Krankenhausparkplatz - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag wurde auf einem Parkplatz am Knopfweg in Mosbach ein schwarzer BMW beschädigt. Die 58-jährige Besitzerin hatte ihr Fahrzeug gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses abgestellt. Neben ihr stand ein hellbrauner VW, vermutlich ein älteres SUV-Modell. Als sie gegen 14:05 Uhr zurückkehrte, stellte sie eine Delle über dem hinteren rechten Radkasten an ihrem Auto fest. Das Fahrzeug neben ihr war inzwischen verschwunden, weshalb es als mögliches Verursacherfahrzeug in Betracht kommt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261 8090 zu melden.

Walldürn: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Am Samstagmorgen, gegen 6:35 Uhr, drangen zwei unbekannte Täter in eine Schule am Theodor-Heuss-Ring in Walldürn ein. Sie warfen mit einem Stein die Sicherheitsverglasung zweier Türen ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren traten sie eine Tür zum Hausmeisterraum ein. Die Täter wurden von einem 62-jährigen Hausmeister überrascht, woraufhin sie zu Fuß in Richtung Sportplatz flüchteten. Während der Flucht wurde einer der Täter mit dem Namen "Justin" angesprochen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Schule beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281 9040 zu melden.

Rosenberg-Sindolsheim: Hakenkreuze in Kirchentreppe geritzt - Wer hat etwas gesehen?

Zwischen Freitag, 7. März, und Samstag, 15. März, wurden mehrere spiegelverkehrte Hakenkreuze in eine Sandsteinstufe des Nebeneingangs der evangelischen Laurentiuskirche in Sindolsheim gekratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281 9040 zu melden.

Buchen: Außenspiegel bei Konzert beschädigt - Zeugen gesucht

Am Samstag, zwischen 21:30 Uhr und 23:30 Uhr, wurden die Außenspiegel von zwei geparkten Autos in der Mühltalstraße in Buchen mutwillig abgerissen. Zum Tatzeitpunkt fand ein Live-Konzert in einem nahegelegenen Bistro statt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die oder den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281 9040 zu melden.

Walldürn-Altheim: Pkw zerkratzt - Wer hat etwas gesehen?

Zwischen Freitag, 17:30 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, wurde in der Baulandstraße in Walldürn-Altheim die linke Seite eines geparkten Autos zerkratzt. Die Schäden erstrecken sich von der Fahrerseite bis zum Rückscheinwerfer. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281 9040 entgegen.

B292/Sinsheim/Mosbach: Mann mit über 2 Promille unterwegs - Zeugen gesucht

Am Sonntag gegen 16:40 Uhr fiel ein 60-jähriger Fahrer auf der Bundesstraße 292 von Sinsheim in Fahrtrichtung Mosbach durch unsichere Fahrweise auf. Der Mann war mit einem gelben VW Transporter unterwegs, fuhr mehrfach in den Grünstreifen und kam auf die Gegenfahrbahn. Eine Streife konnte das Fahrzeug in Mosbach anhalten und deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein abgeben. Die Polizei Mosbach sucht nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Insbesondere soll der 60-Jährige im Bereich Sinsheim plötzlich stark gebremst haben. Ein hinter ihm fahrender weißer Mercedes SUV mit Mosbacher Kennzeichen habe einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell