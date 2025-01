POL-OE: Autofahrer in Olpe unter Drogeneinfluss?

Lennestadt (ots) - In der Nacht zu Montag (20.01.2025) brachen unbekannte Täter in einen Kiosk an der Fredeburger Straße in Langenei ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen zwei Täter zwischen 00:58 Uhr und 01:05 Uhr in den Kiosk ein. Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera gefilmt. Beide Täter waren vermutlich männlich, von schlanker Statur und trugen dunkle Kleidung. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht abschließend fest, ob den Tätern auch ...

mehr