Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Festnahme nach Pkw-Aufbrüchen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 31-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Graben-Neudorf in mindestens einem Fall einen verschlossenen Pkw aufgebrochen zu haben.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll sich der 31-Jährige gegen 02:20 Uhr in der Schwetzinger Straße im Ortsteil Neudorf an einem Pkw zu schaffen gemacht haben. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte daraufhin die Polizei, die den Tatverdächtigen noch auf frischer Tat festnehmen konnte. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes fanden die Beamten Diebesgut, das zuvor mutmaßlich aus einem anderen Pkw in der Brettener Straße entwendet worden war.

Der Beschuldigte wurde am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter am Amtsgericht Bruchsal vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen an. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Julian Scharer, Polizeipräsidium Karlsruhe

