Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Tatverdächtiger Drogenhändler in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist am Dienstagnachmittag nach vorangegangenen Zeugenhinweisen vorläufig festgenommen worden und befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen des Verdachts des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Rauschmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft.

Der 23-jährige Mann aus Karlsruhe war aufgrund von Zeugenhinweisen, wonach dieser einen Handel mit verschiedenen Rauschmittel betreiben und diese in seiner Wohnung in der Karlsruher Douglasstraße lagern würde, in den Fokus der Ermittler geraten. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung stellten diese neben rund 200 Ecstasy-Tabletten, rund zwei Dutzend LSD-Trips, knapp 130 Gramm Ketamin sowie eine nicht geringe Menge an Marihuana sicher. Des Weiteren wurde ein Reizgas-Sprühgerät aufgefunden.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

