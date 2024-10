Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

BODENFELDE (ke) Uslarer Straße, 15.10.2024, 13:30 Uhr

Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer aus Spenge befuhr die Uslarer Straße in Richtung Bodenfelde. Er übersah eine auf der Fahrbahn aufgestellte Verkehrsbarke und stieß mit dieser zusammen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Die Straßenmeisterei wurde informiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell