Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Betrug, Sachbeschädigung und Diebstähle

Heilbronn (ots)

Oedheim: Betrug durch falschen Polizeibeamten - Zeugen gesucht

Am vergangenen Freitagnachmittag meldete sich ein Mann bei einer Seniorin aus dem Landkreis Heilbronn und gab sich als Polizeibeamter aus. Er behauptete, es habe in der Umgebung einen Überfall auf eine ältere Dame gegeben, und die Täter seien nun auf der Suche nach weiteren Opfern. Der Täter verlangte Informationen zu Geldbeträgen und Wertgegenständen im Haus der Geschädigten und setzte sie zunehmend unter Druck, ihre Wertgegenstände herauszugeben. Schließlich übergab die Frau gegen 15.45 Uhr in der Bischof-Keppler-Straße in Oedheim Sammlermünzen und Schmuck in einem Weidekorb an einen bislang unbekannten Abholer. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- 25-35 Jahre alt - ca. 175 cm groß - korpulent/fettleibig - dunkle Haare - dunkler Vollbart - trug blau-/grauen Kapuzenpulli - dunkle Hose

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Versuchter Diebstahl eines Baggers und Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter versuchten am frühen Sonntagmorgen einen Bagger am Vordereingang des Freibads Neckarhalde in Heilbronn zu entwenden. Der Startversuch des Fahrzeugs misslang, stattdessen wurden die Scheiben mit Farbe besprüht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Zigarettenautomaten an der S-Bahn-Haltestelle, Am Sülmertor, in Heilbronn auf. Dabei wurden zahlreiche Zigarettenpackungen sowie das enthaltene Wechselgeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Neckarsulm: Einbruch in Imbiss - Wer hat etwas gesehen?

Ein unbekannter Täter hebelte in der Straße Am Wildacker in Neckarsulm in der Nacht auf Montag den Rollladen eines Imbissverkaufsfensters auf und verschaffte sich so Zutritt. Gegen 1:50 Uhr entwendete der Unbekannte eine Spendenbox sowie Bargeld aus der Kasse. Eine Überwachungskamera am Nachbargebäude zeigte, wie eine männliche Person sich an dem Rollladen zu schaffen machte. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

