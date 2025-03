Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach mehreren Unfällen gesucht

Heilbronn (ots)

Künzelsau: E-Bike-Fahrerin von Autofahrerin übersehen - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag kam es in Künzelsau, auf Höhe des Parkplatzes Wertwiesen in der Schloßmühlgasse, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 22-jährige Pedelec-Fahrerin angefahren und über das Auto geschleudert wurde. Gegen 17:20 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Autofahrerin von der Kochertalbrücke in Richtung Parkplatz Wertwiesen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr auch die 22-jährige auf dem Gehweg neben der Straße. Als sie mit ihrem Rad die Straße überqueren wollte, um ihre Fahrt auf dem Radweg fortzusetzen, bog die Autofahrerin nach links auf den vordersten Parkplatz ein und übersah hierbei vermutlich die 22-Jährige. Nach dem Zusammenstoß wurde die Pedelec-Lenkerin über das Auto geschleudert und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Zunächst erkundigte sich die Pkw-Lenkerin nach dem Wohlbefinden der leicht verletzen Frau. Da die Radfahrerin hierbei zunächst angab, dass es ihr gut gehe, setzte die Autofahrerin ihre Fahrt fort. Kurze Zeit später klagte die junge Frau jedoch über stärker werdenden Schmerzen, weshalb sie sich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus begab. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, oder Angaben zur bislang unbekannten Autofahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07941 9400 zu melden.

Bretzfeld: Unfall trotz Ausweichmannöver - Zeugen gesucht

Am Montagabend kam es auf der Kreisstraße 2339 bei Bretzfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Gegen 19:55 Uhr befuhr der 38-Jährige Fahrer eines Ford die die K2339 in Richtung Dimbach, als ihm ein weißer Kastenwagen mittig auf der Fahrbahn entgegenkam und er deshalb nach rechts ausweichen musste um eine Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch kam es zur Kollision mit einem großen Stein neben der Fahrbahn. Durch den Zusammenstoß entstand am Ford ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Erfreulicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen und dessen Fahrzeug können dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 mitgeteilt werden.

Öhringen: Unfall bei Rotlicht - Zeugen gesucht

Am Montagabend ereignet sich an der Kreuzung Herrenwiesenstraße/Heilbronner Straße in Öhringen ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Gegen 17:50 Uhr befuhr eine 73-Jährige Polo-Fahrerin die Heilbronner Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Herrenwiesenstraße missachtete sie wohl das Rotlicht der dortigen Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, wo sie mit dem Mercedes eine 35-Jährigen zusammenstieß. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls an der Örtlichkeit befunden haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

