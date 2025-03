POL-HA: Sexuelle Erpressung nach Videochat

Hagen-Mitte (ots) - Zwischen drei Minderjährigen (16 und 17) eskalierte Mittwochnachmittag (12.03.2025) ein Streit am Berliner Platz, zunächst kam es in einem Bus zu einem "Wortgefecht", aus dem sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Als der 16-Jährige am Berliner Platz den Bus verließ, folgten ihm der 17-jährige Ennepetaler und ein weiterer Beteiligter. Im Bereich des Taxistandes kam es dann erneut ...

