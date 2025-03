Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen Jugendlichen eskaliert

Hagen-Mitte (ots)

Zwischen drei Minderjährigen (16 und 17) eskalierte Mittwochnachmittag (12.03.2025) ein Streit am Berliner Platz, zunächst kam es in einem Bus zu einem "Wortgefecht", aus dem sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Als der 16-Jährige am Berliner Platz den Bus verließ, folgten ihm der 17-jährige Ennepetaler und ein weiterer Beteiligter. Im Bereich des Taxistandes kam es dann erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 16-Jährige gab mit weiteren Zeugen an, durch den unbekannten Begleiter des Ennepetalers mit einem Messer bedroht worden zu sein. Mehrere Zeugen seien daraufhin hinzugekommen und hielten ihn fest. Als eine Person erwähnte, dass die Polizei auf dem Weg ist, entfernten sich die beiden Angreifer. Der 17-jährige Ennepetaler konnte durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Er gab an, durch den 16-Jährigen angegriffen und mit einem Messer bedroht worden zu sein. Die beiden Jugendlichen zeigten sich gegenseitig an. Bei dem noch unbekannten Tatverdächtigen handelt es sich um einen etwa 17-18-jährigen Jugendlichen mit kurzen, schwarzen, glatten Haaren. Er war mit einer schwarzen Moncler Jacke, einer hellblauen Jogginghose und einer schwarzen Kappe bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

