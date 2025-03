Polizei Hagen

POL-HA: Zeuginnen unterstützen Ermittlungen der Polizei nach Verkehrsunfallflucht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Zwei Hagenerinnen suchten Dienstagabend (11.03.2025) die Polizeiwache Hohenlimburg auf und gaben an, eine Verkehrsunfallflucht in der Kaiserstraße beobachtet zu haben. Ein Auto sei gegen 20.25 Uhr rückwärts gegen die Front eines geparkten Dacia gefahren und anschließend einfach davongefahren. Die beiden Frauen merkten sich das Kennzeichen des flüchtigen Autos und unterstützten so die Ermittlungen der Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Halter des flüchtigen Fahrzeugs am Abend nicht antreffen. Die Ermittlungen bezüglich der Verkehrsunfallflucht dauern an. An dem geparkten Dacia war das vordere Kennzeichen leicht verbogen. (arn)

