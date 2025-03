Polizei Hagen

POL-HA: Ladendetektive und Polizeibeamte stellen Parfümdiebe in der Innenstadt - Zwei Männer vorläufig festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

Zwei Ladendetektive verfolgten am Dienstagnachmittag (11.03.2025) in der Innenstadt zwei Ladendiebe, die zuvor mehrere Parfümflaschen gestohlen hatten. In dem Geschäft in der Hohenzollernstraße wurden die Detektive auf die beiden 38- und 23-jährigen Männer aufmerksam. Einer von ihnen hielt eine offensichtlich präparierte Tasche auf, in die der andere Täter mehrere Parfümflacons steckte. Die Tasche hatten die beiden Männer so verändert, dass die Alarmanlage am Ausgang des Geschäftes nicht auslöste. Die Ladendiebe flüchteten über den Friedrich-Ebert-Platz in Richtung der Rathausstraße und schließlich durch die Potthofstraße in den Dr. Ferdinand-David-Park. Dort stellen Polizeibeamte die beiden Männer. Bei ihnen fanden sie eine größere Summe Bargeld sowie das Diebesgut mit einem Warenwert von über 1.500 Euro. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen die Beamten die Täter vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

