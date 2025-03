Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Hagen-Lennetal (ots)

Im Lennetal wurden am Dienstag (11.03.2025) zwei Personen infolge eines Auffahrunfalls zwischen einem Auto und einem Lkw verletzt. Um circa 14.15 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Skoda Fabia hinter einem Lkw auf der Dolomitstraße in Richtung Hammacher Straße. Auf Höhe der Einmündung zum Herbecker Weg bremste der vorausfahrende Lkw ab. Dem 21-Jährigen gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu reagieren und kollidierte mit dem Anhänger des Lkw. Der 21-Jährige sowie der 55 Jahre alte Lkw-Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte erschienen vor Ort und behandelten die beiden Männer an der Unfallstelle.

Der Skoda wies erhebliche Schäden in Form von Deformationen an der Front auf, zudem war die Frontscheibe gesprungen und Betriebsflüssigkeiten liefen aus. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr führten an der Unfallstelle anschließend Reinigungsarbeiten durch. Auch am Lkw stellten die aufnehmenden Polizeibeamten Schäden fest, der Sattelzug verblieb jedoch fahrbereit. Schätzungsweise beläuft sich der Gesamtschaden auf mindestens 6.500 Euro. (rst)

