Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge beobachtet Diebstahl - Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In einem Wohngebiet in Hohenlimburg stahlen bislang unbekannte Täter am Montagnachmittag (10.03.2025) unter anderem mehrere Werkzeuge aus einer Garage. Um etwa 14.45 Uhr begaben sich zwei Männer in eine Garage neben einem Wohnhaus im Bereich der Iserlohner Straße / "Im Bardensiepen" / Letmather Straße. Dort entwendeten sie mehrere Fahrradhelme, die sie in einer roten Plastiktasche transportierten, sowie einen Werkzeugkoffer mit Maschinen. Anschließend lief das Duo in Richtung Iserlohner Straße davon.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Eigentümer der Garage. Der Zeuge beschreibt die beiden Täter wie folgt: zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur, ungepflegtes Erscheinungsbild, südländischer Phänotypus, trugen Kappen, waren bekleidet mit einer grünen und schwarzen Jacke. Der Eigentümer alarmierte die Polizei, die im Rahmen der Nachbereichsfahndung jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Daher wird um Hinweise von Zeugen gebeten: Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Angaben zu den gesuchten Männern machen? Hinweise nimmt die Polizei Hagen jederzeit unter der 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell