Polizei Hagen

POL-HA: Unfall zwischen E-Bike und Bus: 79-Jährige leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montagmorgen (10.03.2025) wurde die Polizei zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem E-Bike gerufen. Die 79-jährige Radfahrerin musste anschließend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Um etwa 6.40 Uhr war die Seniorin mit ihrem E-Bike auf der Eckeseyer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung Eckeseyer Straße im Bereich der Bahnhofshinterfahrung endete der von ihr genutzte Radweg. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte sie an dieser Stelle mit dem Heck eines Busses, der in diesem Moment in die Bahnhofshinterfahrung in Richtung Haspe einbog. Die E-Bike-Fahrerin stürzte und wurde hierbei leicht verletzt. Kurze Zeit später erschienen Rettungskräfte vor Ort, die die Seniorin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die polizeilichen Unfallermittlungen dauern an. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell