Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Ruhestörung erneut in Gewahrsam genommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein Hagener löste am Samstag (08.03.2025) einen Einsatz der Polizei und des Ordnungsamtes aufgrund einer Ruhestörung und seines uneinsichtigen Verhaltens aus, nachdem er erst drei Stunden zuvor aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen worden war. Der Mann hörte in der Oeger Straße gegen 11 Uhr mit einem Freund sehr lautstark Musik. Bereits am Abend zuvor war der 37-Jährige aufgrund einer Ruhestörung aufgefallen und in Gewahrsam genommen worden. Als sich der Mann Samstagmorgen ausweisen sollte, verweigerte er dies und zeigte sich erneut zunehmend unkooperativ. In der Zwischenzeit drehte sein Freund in der Wohnung die zuvor widerwillig leiser gestellte Musik wieder laut auf. Die Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurden während des Einsatzes als "Schlampe" und "Hure" beleidigt. Der 37-Jährige äußerte darüber hinaus, dass er "alle ficken werde". Im weiteren Verlauf musste er zur emotionalen Beruhigung sowie zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Auch während der Fahrt bedrohte der Hagener die Beamten, indem er schrie, dass er sie schlagen werde und bezeichnete sie als "Hure". Aufgrund seiner aggressiven Stimmung waren ein Atemalkoholtest sowie ein Drogenvortest vor Ort nicht möglich. Später konnte im Gewahrsam ein Atemalkoholwert in Höhe von 1,2 Promille gemessen werden. Der 37-jährige Hagener erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstand, Bedrohung und Beleidigung und eine Anzeige aufgrund der Ruhestörung. (arn)

