POL-HA: 18-Jähriger löst Polizeieinsatz durch einen Streich aus

Hagen-Haspe (ots) - Am Sonntag (09.03.2025) kam es zu einem Unfall in Haspe, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Gegen 11 Uhr fuhr ein 49-Jähriger auf seiner Harley-Davidson die Straße Am Hasper Bahnhof in Richtung Büddingshardt entlang. An der Tillmannstraße kam es zum Unfall, als ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn in die Kreuzung einfuhr. Der Motorradfahrer leitete eine Vollbremsung ein, die eine ...

mehr