Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand gegen Polizeibeamte - 42-Jähriger alkoholisiert in Gewahrsam genommen

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Sonntag (09.03.2025), gegen 16:30 Uhr, wurde die Polizei in die Lortzingstraße gerufen. Zeugen meldeten einen stark alkoholisierten Mann, der mit einem Pkw und seinen drei Kindern zu einem Spielplatz gefahren war und dort anwesende Frauen sexuell beleidigt hatte. Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort auf den 42-jährigen Mann, der sich unkooperativ verhielt und sich trotz mehrfacher Aufforderung weigerte, seine Personalien anzugeben. Als die Polizisten ihn zum Streifenwagen bringen wollten, leistete er erheblichen Widerstand. Die Einsatzkräfte mussten ihn schließlich zu Boden bringen und mit Handfesseln fixieren. Währenddessen schrie der Mann lautstark, sodass weitere Verstärkungskräfte angefordert wurden. Der 42-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Die drei Kinder konnten wohlbehalten an ihre getrennt lebende Mutter übergeben werden. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell