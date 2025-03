Polizei Hagen

POL-HA: Sprengkörper während der Fahrt gezündet - Mann verletzt sich bei gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Sonntag (09.03.2025) fuhr eine 35-Jährige in ihrem Audi gegen 00:35 Uhr die Straße Schälk entlang, als ihr Beifahrer (36) die Fensterscheibe herunterließ und ein Feuerzeug anzündete. In der anderen Hand hielt er einen länglichen Gegenstand, der kurz darauf explodierte. Ein Teil der Scheibe ging zu Bruch. Die Fahrerin wurde leicht und der 36-Jähriger schwer an der Hand verletzt. Die 35-Jährige konnte ihren Audi noch an den Straßenrand fahren. Ein 22-jähriger Ersthelfer versorgte beide vor Ort und verständigte die Rettungskräfte. Die Iserlohnerin musste aufgrund des Verdachts der Fahruntüchtigkeit zur Entnahme einer Blutprobe auf die Wache Hoheleye gebracht werden. Den 36-Jährige verlegten die Rettungskräfte in ein Klinikum. Die Polizisten legten eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung gegen den Mann vor. (hir)

