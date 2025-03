Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer muss bei der Polizei schlafen

Hagen (ots)

Ein 45-jähriger Hagener hatte am Freitagabend, 08.03.2025, 23:05 Uhr, den Nachhauseweg nicht geschafft. Nachdem er zunächst auf einer Bank in der Innenstadt eingeschlafen war, wurde er von der Polizei geweckt, woraufhin er randalierte und letztendlich in Gewahrsam genommen werden musste.

Eine Streifenbesatzung stellte eine männliche Person fest, die in auffälliger Art und Weise und ungewöhnlicher Haltung auf einer Parkbank am Berliner Platz in Hagen lag. Im Rahmen der ersten Ansprache klarte die Person auf. Es ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Konsum alkoholischer Getränke. Weil die Person sich zunehmend aggressiv verhielt, wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Anstatt diesem nachzukommen, ging der Mann bedrohlich auf unbeteiligte Passante los und führte unmotivierte Tritte in die Luft aus. Es bestand die gegenwärtige Gefahr weiterer Rohheitsdelikte gegen Umstehende. Zur Verhinderung unmittelbar bevorstehender Straftaten musste der Betroffene in Gewahrsam genommen werden. Die Person wurde zwecks Eigensicherung durchsucht, was zur Auffindung und Sicherstellung von illegalen Betäubungsmitteln führte. Der Betroffene musste gefesselt und einer Polizeistation zugeführt werden. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Unabhängig von der konkreten Situation bittet die Polizei um ruhiges und respektvolles Verhalten. Aufbrausendes und aggressives Verhalten kann die Situation verschlimmern und möglicherweise rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. (rd)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell