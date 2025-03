Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrt endet auf Polizeistation

Hagen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Freitag, 07.03.2025, 04:25 Uhr, kontrollierte die Polizei den 30-jährigen Fahrer eines Elektroscooters in der Hagener Innenstadt. Infolge der weiteren Umstände am Kontrollort Heinitzstraße/Badstraße wurde der junge Mann schließlich festgenommen.

Der junge Mann fiel der eingesetzten Funkstreife der Polizeiwache Innenstadt auf, weil er beim Überqueren der Fahrbahn sehr unsicher fuhr. Bei einem Blick auf das Fahrzeug fiel zunächst auf, dass der Geltungszeitraum des Versicherungskennzeichens abgelaufen war, das Fahrzeug mithin ohne gültigen Versicherungsvertrag betrieben wurde.

Auf Vorhalt dieser Feststellungen gab der 30-Jährige an, nicht der Eigentümer des Fahrgerätes zu sein. Dieses gehöre seinem Chef. An den Namen seines Chefs oder wenigstens den Firmennamen konnte sich der junge Mann allerdings nicht erinnern. Für die Beamten ergaben sich erste Zweifel am Wahrheitsgehalt der gemachten Angaben. Weil die Eigentumsverhältnisse nicht abschließend geklärt werden konnten, wurde der E-Scooter von der Polizei sichergestellt.

Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrzeugführers ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Konsum von illegalen Betäubungsmitteln. In den Diensträumen des Polizeipräsidiums Hagen entnahm ein Arzt die von der Polizei gegen den Fahrzeugführer angeordnete Blutprobe.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet sowie eine Strafanzeige gefertigt. Dazu wurde die Identität des jungen Mannes festgestellt. Der Tatverdächtige lebt ohne festen Wohnsitz. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei teilt ergänzend mit, dass bereits der Konsum einer geringen Mengen Betäubungsmittel zahlreiche körperliche und psychische Auswirkungen haben kann. Wer Drogen nimmt und sich dann ans Steuer setzt, gefährdet möglicherweise sich selbst und andere. Die Polizei bittet um Beachtung einer einfachen Empfehlung: Keine Drogen im Straßenverkehr! (rd)

