Polizei Hagen

POL-HA: 18-Jähriger bemerkt Trunkenheitsfahrt und verständigt die Polizei

Hagen-Dahl (ots)

Am Donnerstag (06.03.2025) hielt sich ein 18-jähriger Hagener in der Straße Nimmertal auf, als er gegen 17:30 Uhr das Aufheulen eines Motors vernahm. Er ging der Quelle des Lärms nach und stieß auf einen Fiat, aus dem ein Mann heraustorkelte. Er konnte kaum stehen und sprach undeutlich. Hilfe lehnte der Mann ab. Als der 18-Jährige ihn fragte, ob er Alkohol konsumiert habe, stieg der 65-Jährige in sein Auto und fuhr davon, woraufhin der Hagener die Polizei verständigte. Die Beamten trafen den mit fast anderthalb Promille betrunkenen Mann an seiner Wohnanschrift auf. Sie ließen zwei Blutproben entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und legten eine Anzeige vor. (hir)

