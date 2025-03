Polizei Hagen

POL-HA: Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht - Fahrer widerspricht sich mehrfach

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag (07.03.2025) ereignete sich eine Trunkenheitsfahrt mit anschließender Unfallflucht im Lönsweg. Ein 64-jähriger Mann touchierte mit seinem Fahrzeug den Spiegel eines geparkten Audis und hinterließ einen Zettel mit seiner Mobiltelefonnummer sowie der Frage "Haben Sie Schaden?". Wenig später meldete sich der Hagener selbst bei der Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der Mann mit nahezu 1,4 Promille stark alkoholisiert war. Zudem verstrickte er sich mehrfach in Widersprüche bezüglich des Unfallhergangs und seines Alkoholkonsums. Die Polizei untersagte ihm daraufhin das Führen von Kraftfahrzeugen, sicherte seinen Führerschein und erstattete Anzeige gegen den 64-Jährigen. Die Polizei weist darauf hin, dass ein Zettel nach einem Unfall am Fahrzeug nicht ausreicht! Verständigen Sie die Polizei und warten sie auf die Beamten. Andernfalls droht eine Anzeige wegen Unfallflucht. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell