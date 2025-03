POL-HA: Kind beim Aussteigen aus dem Bus von Radfahrer erfasst

Hagen-Altenhagen (ots) - Polizisten nahmen am Mittwoch (05.03.2025) einen Mann in der Altenhagener Straße in Gewahrsam, der Einsätze auslöste, weil er Passanten belästigte und einen Platzverweis ignorierte. Um 15.30 Uhr verhielt sich der stark alkoholisierte 56-Jährige unkooperativ und aggressiv. Er pöbelte in Anwesenheit der Beamten weiter andere Menschen an und konnte den Geschehnissen um ihn herum kaum folgen. ...

