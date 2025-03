Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Kindertagesstätte - Laptops gestohlen

Hagen-Eckesey (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montagnachmittag (03.03.2025) und Dienstagmorgen in eine KiTa in Eckesey ein und stahlen Laptops. Eine Mitarbeiterin der Einrichtung in der Schillerstraße wurde am Dienstag gegen 06.30 Uhr auf den Aufbruch aufmerksam. Sie sagte den Beamten, dass die Tagesstätte am Vortag gegen 16.00 Uhr abgeschlossen wurde. Die Unbekannten hatten sich offenbar über den Notausgang des angrenzenden Gemeindesaals Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Dabei brachen sie mehrere Türen auf, um letztendlich in die Kindertagesstätte zu gelangen. Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen die Einbrecher mehrere Laptos. Die Kripo hat die Ermittlungen noch am Tatort übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell