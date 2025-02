Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Täter bei versuchtem Einbruch verschreckt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (27.03.3035) um 12.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße in Oelde einzubrechen. Die im Haus befindlichen Bewohner wurden durch Geräusche aufmerksam und schrien laut auf. Als sie nachschauten fanden sie nur noch eine beschädigte Tür vor, die zum Garten führt. Die Täter waren geflüchtet. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Nahbereich des Tatortes gemacht und kann Hinweise geben? Diese nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell