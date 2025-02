Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Kind bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (27.02.2025) um 15.10 Uhr kam es auf der Neubeckumer Straße in Ennigerloh zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 8-jähriger Junge aus Ennigerloh schwer verletzt wurde. Ein 54-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw die Neubeckumer Straße in Richtung stadtauswärts. Am rechten Fahrbahnrand standen mehrere geparkte Fahrzeuge. Der 8-Jährige lief zwischen den gaparkten Autos auf die Straße. Hier wurde er vom Pkw des Oelders erfasst. Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro.

