Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tatverdächtige Familie nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (06.12.2024) eine serbische Familie festgenommen, welche im Verdacht steht, Parfüm aus einem Geschäft an der Königstraße gestohlen zu haben. Die vierköpfige Familie, im Alter von 7 bis 47 Jahren, nahm kurz vor 17.30 Uhr mehrere Parfüms aus einem Regal und steckten sie in ihre Jackentaschen. Als sie das Ladengeschäft verlassen wollten, wurden sie von einem 51-jährigen Ladendetektiv angesprochen und festgehalten. Gegen das Festhalten wehrte sich sowohl der 47-jährige Vater, die 45-jährige Mutter als auch die 23-jährige Tochter mit mehreren Tritten gegen den 51-Jährigen. Nur durch Hilfe weiterer Mitarbeiter und Kunden konnte die Familie bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Familie konnte Diebesgut im Gesamtwert von über 360 Euro aufgefunden werden. Der 7-jährige Sohn wurde in eine Jugendeinrichtung verbracht. Die erwachsenen Familienmitglieder wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag (07.12.2024) einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und die Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

