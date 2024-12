Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen und Geschädigte gesucht

StuttgartSüd/-Möhringen (ots)

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer soll am Donnerstagmorgen (05.12.2024) einen anderen unbekannten Autofahrer auf der B27 in Richtung Stuttgart gefährdet haben. Ein aufmerksamer Autofahrer beobachtete, wie ein grauer BMW mit kroatischer Zulassung in Schlangenlinien auf der B27 fuhr und alarmierte die Polizei. Der Zeuge beobachtete beim Hinterherfahren gegen 06.50 Uhr auf Höhe der Ausfahrt B27 Sonnenberg, dass der BMW-Fahrer einen unbekannten Fahrer gefährdete. Der BMW-Fahrer soll plötzlich vom rechten Ausfädelungsstreifen auf den linken Streifen gewechselt haben, sodass der Unbekannte stark abbremsen und ausweichen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Die Beamten konnten den BMW-Fahrer in der Karl-Kloß-Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der BMW-Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro sowie eine Blutprobe erhoben und der Führerschein beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den BMW-Fahrer wieder auf freien Fuß. Zeugen und der unbekannte Fahrer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

