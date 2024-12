Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitag (06.12.2024) in der Epplestraße ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist und die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen. Eine 67 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem VW gegen 11.35 Uhr in der Epplestraße in Richtung Albstraße. An der Einmündung zur Albstraße stieß sie mit einem 18-jährigen VW-Fahrer zusammen, als dieser aus der Albstraße nach rechts in die Epplestraße einbog. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

