POL-WAF: Ahlen. Bei Parkunfall alkoholisiert aufgefallen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (27.02.2025) um 15.00 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße in Ahlen gerufen. Ein 58-jähriger Ahlener hatte beim Ausparken mit seinem Pkw ein anderes Fahrzeug beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Ahlener unter Alkoholeinwirkung stand. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 58-Jährigen ein. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro.

