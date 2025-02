Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (27.02.2025) um 13.20 Uhr kam es in Oelde auf der Kreuzung Beckumer Straße / Tollstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Soester befuhr mit seinem Personenkraftwagen die Beckumer Straße aus Stromberg kommend in Fahrtrichtung Beckum. Gleichzeitig befuhr eine 23-jährige Oelderin mit ihrem Personenkraftwagen die Tollstraße. Sie beabsichtigte die Beckumer Straße zu überqueren, um ihre Fahrt auf dem Böckenfördeweg fortzusetzen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 21.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell